Triathlon de Genève – Théo Lachat et Imogen Simmonds jouent les poissons pilotes Aux Eaux-Vives, sous le soleil, la 32e édition a pris un départ canon. Plus de 3000 concurrents, cracks, débutants ou enfants, franchiront la ligne d’arrivée d’ici dimanche à midi. Pascal Bornand

1 / 7 Imogen Simmonds émerge en tête de l’épreuve de natation. Elle sortira 2e de l’eau. BASTIEN GALLAY / LPS

Cette fois, le triathlon de Genève est vraiment reparti de plus belle. Il a profité de la pandémie et de ses chamboulements pour changer de rive et retrouver son décor originel, celui des Eaux-Vives, à une époque où la plage n’était encore qu’un fantasme. L’an passé, il s’était déjà installé là, les pieds dans l’herbe, mais le Covid l’avait obligé à se barricader sous un ciel grincheux. Ce samedi, aux aurores lumineuses, c’est comme délivrée de tout que la 32e édition s’est jeté à l’eau de Baby-Plage. Un plouf jouissif, des vagues joyeuses, prélude à un week-end de sport et d’effort, de sueur et de ferveur.

Plus que toute autre discipline, le triathlon mélange les genres et les styles. On y fend l’eau, on brasse ou on barbote. On y voit des athlètes balèzes, montés sur des machines de course high-tech, dépasser en coup de vent des sportifs rondouillards, juchés sur des bécanes vintages. «Cette mixité est géniale. Il y a beaucoup de respect dans le peloton et pourtant, il y a un monde fou», estimait Imogen Simmonds, la championne locale. «Ce n’est vraiment pas un déshonneur d’être enrhumé par une telle sportive», affirmait un gentleman largué.

La victoire d’un galérien

Qu’importe, ils sont tous là pour se faire plaisir et du bien. En roulant les mécaniques ou en traînant les semelles. À chacun son défi et ses limites, sa distance et sa fatigue. «Franchement, à la fin, j’ai galéré», confie Théo Lachat, le premier à couper la ligne d’arrivée. Au total, plus de 3000 participants l’imiteront ce week-end, faisant de Genève le triathlon le plus populaire de Suisse.

Vainqueur de l’épreuve olympique, le Français du Tri Club Pully n’est pas un inconnu. Il écume les courses régionales et squatte les podiums. En 2019, il s’était déjà imposé à Genève, comme il y a un mois à la vallée de Joux. Un amateur éclairé, ingénieur médical dans le civil, qui «aime jouer avec les pros». Dans la rade, il a apprécié le voisinage d’Imogen Simmonds, un excellent poisson pilote! «J’ai suivi son sillage, c’était parfait», dit-il. Après, grâce une transition express et à un coup de pédale plus puissant, il s’est échappé. Mais il a tiré la langue en course à pied pour éviter le retour du Suisse Pierre Ruffaut. Dans un mois, à Québec, Théo Lachat fera son baptême du feu sur la distance mythique de l’Ironman. Tabernacle!

«Je n’ai ressenti aucune douleur durant ma course. J’étais à fond, c’est bon signe pour la suite de la saison.» Imogen Simmonds, sans rivales chez les dames

Et Imogen Simmonds, sortie 2e de l’eau juste derrière le vétéran du Red-Fisch Neuchâtel, Philippe Allegrini? La Carougeoise, victorieuse à Genève en 2017, a mené la vie dure aux hommes, se classant 4e au scratch, à 5 minutes de Théo Lachat. Une superbe performance, elle qui reprenait la compétition après plus de cinq mois d’arrêt forcé et de rééducation à la suite d’une opération à une hanche. «Je ne pouvais pas espérer mieux. J’ai profité d’un bon pied dans l’eau, le circuit cycliste était parfait pour moi et je n’ai ressenti aucune douleur durant ma course. J’étais à fond, c’est bon signe pour la suite de la saison et le semi Ironman de Dresde, ma prochaine course.»

Ce dimanche matin, alors que le triathlon genevois se poursuivra avec l’épreuve du Half (départ à 7 h), le Kidsathlon et les courses écoliers (dès 9 h), Imogen Simmonds sortira du lit pour une virée de quatre heures de vélo. «Non, je n’ai pas vraiment de jour de repos et j’aime ça…»

Sortie de l’eau «à l’australienne» avec la cathédrale Saint-Pierre en arrière-plan. BASTIEN GALLAY / LPS

