Jeux paralympiques – Théo Gmür décroche le bronze en descente Le Valaisan pressenti pour obtenir des médailles à Pékin a déjà su remporter le bronze en descente samedi. Il avait décroché trois fois l’or en 2018 à PyeongChang. Sport-Center

Arthur Bauchet a remporté la victoire, mais le Suisse a encore d’autres occasions de monter sur la plus haute marche du podium. AFP

Théo Gmür frappe encore aux Jeux paralympiques de Pékin. Le Valaisan qui avait obtenu trois médailles d’or à PyeongChang en 2018 a décroché sa première médaille en Chine. Il a terminé troisième de la descente, derrière le Français Arthus Bauchet et l’Autrichien Markus Salcher. Il accuse un retard de respectivement 1’’25 et 0’’92 secondes sur ces deux skieurs.

Théo Gmür a réalisé une belle performance, d’autant plus qu’il s’était blessé peu avant ses grandes compétitions. Interrogé pour le site Olympics.org, il raconte que: «j’ai eu une blessure au genou gauche, une mini-fissure au ménisque interne à deux semaines des Mondiaux, et ce n’était pas optimal. Sans compter la pression lors de chaque course. »

Le skieur d’Haute-Nendaz aura l’occasion de se battre pour d’autres médailles. Il participera encore au super-G (6 mars), au combiné (8 mars), au slalom géant (10 mars) ainsi qu’au slalom (12 mars).

