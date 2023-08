Théâtre de l’Orangerie – Andrea Novicov clôt son règne sur une poussive utopie forestière Entre saga familiale et ode à la nature, les «Cœurs battants» de Valentine Sergo ne parviennent pas à toucher ceux des spectateurs. Katia Berger

La forêt abritera l’accouchement de Nour (Anne-Shlomit Deonna), la mort de Hayat (Nasma Moutaouakil) et l’épanouissement de Sophie (Bénédicte Amsler Denogent). ISABELLE MEISTER

Saccadé pendant les scènes d’exposition. Traînant par la suite. Carrément filandreux au dénouement. Le pouls de ces «Cœurs battants» présente un sérieux problème d’arythmie. Combiné à des dialogues sans sève et une direction d’acteurs flétrie, le vice se fait rédhibitoire. Dommage, car le deuxième volet du triptyque «Cyclone», que la Genevoise Valentine Sergo a entamé en 2021 avec «Chaos», se voulait à la fois curatif, arboricole et tourné vers l’avenir.

La cardiologue (Anne-Shlomit Deonna) tombe amoureuse du militant écologiste qu’elle a soigné (Djemi Pittet Sané). ISABELLE MEISTER

Voyons plutôt. Originaire du Moyen-Orient, Nour (Anne-Shlomit Deonna) achève ses études de médecine dans un hôpital européen, où elle se spécialise en cardiologie. Au détour d’une manifestation pour le climat, elle s’énamoure de Joran (Djemi Pittet Sané), un thésard en agronomie. Survient la grossesse: ils interrompent leurs formations pour rejoindre une communauté d’activistes au chevet d’une forêt malade. Dans leur quête d’un monde meilleur, ils embarquent Sophie (Bénédicte Amsler Denogent), une fillette abandonnée, et Hayat (Nasma Moutaouakil), la mère cancéreuse de l’héroïne, longtemps disparue des radars.

Délaissée par sa mère, Sophie (Bénédicte Amsler Denogent, la bonne nouvelle du spectacle) se lie d’amitié avec une branche de figuier. ISABELLE MEISTER

Le «conte contemporain», comme le qualifie son auteure et metteuse en scène, comporte également sa part de surnaturel, assurée surtout par le fantôme Amir (Adrien Zumthor), le père arabe au bout du fil, et le figuier doté de parole, inséparable compagnon de la petite Sophie. Traduits dans l’espace scénique, ce sont des effets sonores de médiocre facture, des panneaux déroulés depuis les cintres représentant des troncs d’arbres, et d’innombrables costumes pour les comédiens chargés de tenir une trentaine de rôles au total.

Sa tumeur au cerveau poussera Hayat (Nasma Moutaouakil) à renouer avec sa fille après une longue séparation, contre le gré de son mari (Wissam Arbache). ISABELLE MEISTER

Écologie, féminisme, exil, altermondialisme, tous les ingrédients étaient réunis pour garantir un succès sur le plateau du parc La Grange. Seulement, l’intrigue se ramifie au point de suffoquer, le texte s’égare en vaines répliques et la narration ne trouve jamais le débit qui lui convient. Une déconvenue dans le parcours de Valentine Sergo, qui, forte de deux prix SSA aux écritures théâtrales, avait pourtant séduit en 2017 avec «Si tout est vrai ne m’endors pas».

Et un dissonant point d’orgue pour son programmateur Andrea Novicov, qui conclut sans éclat ses deux mandats successifs à la tête du théâtre d’été. Ironiquement, cette ultime production sert moins de porte-voix à la cause environnementale défendue que de tremplin aux acteurs de demain. En effet, deux jeunes énergies sauvent ces «Cœurs battants» de l’infarctus: celle de la pétillante Bénédicte Amsler Denogent, membre de l’Ensemble du Poche depuis sa sortie de la Manufacture, et celle de son confrère Djemi Pittet Sané, lui aussi à l’affiche du Poche durant la saison 2022-2023, après son diplôme aux feues Teintureries de Lausanne. L’honneur est sauf: l’Orangerie, c’est aussi ce jardin où poussent des graines de talents.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.