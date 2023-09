Théâtre au parfum historique – Un spectacle en plein air réhabilite le Major Davel L’association Bel scène sacralise une fois pour toutes l’esprit révolutionnaire du héros des Vaudois. Retour sur cette fête en costumes réussie, donnée sur la place d’armes de Cully. Dominique Botti

Sur scène, l’humoriste Laurent Flutsch donne la réplique au rappeur Senar. Ce dernier a le dernier mot, en chanson, pour rappeler la modernité du révolutionnaire vaudois. Thomas Hängärtner

Jean Daniel Abraham Davel a été décapité à Vidy le 24 avril 1723, condamné et exécuté par les sujets de l’occupant bernois. Depuis, des Vaudois ont tenté de réhabiliter le martyr, mort après avoir exprimé pour la première fois liberté et indépendance du canton. Le dernier en date à avoir demandé la révision de son procès est Raphaël Mahaim, conseiller national Vert et candidat au Conseil des États. En vain. Comme si ce symbole de la domination avait une quelconque légitimité.

La femme de théâtre Nathalie Pfeiffer, de l’association Bel scène, n’est pas de cet avis. Son spectacle «Le mystère Davel» réhabilite totalement et une fois pour toutes le héros né en 1670 à Morrens. Sa trajectoire est glorifiée. Son œuvre est sacralisée. Dans le même temps, la pièce remet les Bernois de cette époque à leur place, celle de colonisateurs arrogants et profiteurs qui s’appuient sur les baillis, collabos serviles.

Ses excellences de Berne tentent d’enterrer l’affaire. L’autonomie de Vaud en 1803 marque le début de la renaissance. Le récit commence ainsi par souligner le combat de ces Vaudois illustres (Charles Ferdinand Ramuz, Frédéric-César de la Harpe, Juste Olivier, Charles Gleyre) pour écrire la vraie histoire de ce mythe patriotique. Dans sa deuxième partie, la mise en scène égrène les différentes étapes de cette tragédie, jusqu’à l’échafaud.

Voilà pour le fond. Sur la forme, le résultat est tout aussi généreux. La représentation se joue en plein air. Sur la place d’armes de Cully, là où tout a commencé lorsque le Major Davel rassemble ses troupes avant de mettre le cap sur Lausanne pour y demander le départ de l’occupant. La majesté des lieux (le vaste espace, les arbres majestueux, le lac à proximité) offre un cadre merveilleux à la succession de tableaux qui défile (camion de pompier de 1954, danse folklorique, soldats à cheval).

La distribution mélange professionnels et amateurs. Un alliage fragile qui a des effets parfois dissonants: c’est d’ailleurs le seul bémol de ce spectacle original, pédagogique et noble qui s’appuie sur un duo – les maîtres de cérémonie – composé de l’humoriste Laurent Flutsch et du rappeur Senar. Ce dernier a le dernier mot, en chanson, pour rappeler la modernité du révolutionnaire vaudois, 300 ans après son exploit.

