CONCOURS | 5 x 2 billets – Théâtre Am Stram Gram

Am Stram Gram DR

Théâtre Am Stram Gram

Spectacle "_morphoses"

Samedi 19 mars à 17h (dès 11 ans)



Réseaux sociaux, performances et questions d’ados : dialogue entre l’espace virtuel et celui de la scène.

Aujourd’hui, une grande partie de la jeunesse s’exprime sans filtre sur les réseaux sociaux. _morphoses signifie donner forme, si l’adolescence est le temps bouleversant des mues, des anamorphoses psychiques, comme des métamorphoses physiques, elle est également le moment d’une expression aussi bien libre que codée, et dont les réseaux sociaux sont le mégaphone. Mises au défi, performances, tutoriaux, coups de gueule, dragues et provocations, les prises de parole semblent atomisées mais elles forment un monde en soi. Sur scène, huit jeunes viennent, en prise directe avec le public, raconter leurs histoires connectées, et les grandes questions qui animent leurs vies.

