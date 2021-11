Scène suisse – The Woodgies, deux sœurs dans la voix du folk Le duo genevois présente son premier album, «Holding Hands», à l’enseigne du Folk Fest, à suivre les 11, 12 et 13 novembre, à la Salle Centrale de la Madeleine et au Chat Noir. Fabrice Gottraux

The Woodgies, les sœurs Meghan et Hannah Leah, nées Woodger, 20 et 21 ans, dans les studios de OneMusic aux Eaux-Vives. LAURENT GUIRAUD

Elles chantent toujours à deux voix, mêlant aux guitares acoustiques des arrangements pop discrets. The Woodgies, c’est leur nom, racontent avec l’album «Holding Hands» une envie d’apaisement, un besoin de soigner des plaies encore douloureuses − abandon, mort, absence. Et puis les retrouvailles, de la joie au bout du compte. Musicalement, voici des sensations parfaites pour finir 2021 au coin du feu, avant de s’éveiller bien au chaud sous la couette pour la nouvelle année.

Jolis cœurs, les Woodgies. Deux sœurs, nées au bout du lac, bercées de musiques irlandaises, pays d’origine de leur famille. Les voir en concert? Ce sera au Folk Fest, événement organisé sur trois soirs par PTR, la maison mère du rock électrifié genevois, qui sort brièvement de l’Usine pour occuper la Salle centrale de la Madeleine et le Chat Noir, les 11, 12 et 13 novembre.

L’Usine en vadrouille

Au programme du Folk Fest, première édition, compter également avec maints artistes romands, ainsi de cet étonnant créatif capable de tous les styles, Louis Jucker, de La Chaux-de-Fonds, comme cette autre folkeuse genevoise, Melissa Kassab, en passant par les as locaux du bluegrass, The Long John Brothers. Et le frontman des Hell’s Kitchen, Monney B. De Lyon, Théo Charaf, de France aussi son compatriote H-Burns. À découvrir, entre autres, l’International Social Club, réunion inédite de musiciens gravitant autour du Jet d’eau.

The Woodgies alors. Meghan, 20 ans, Hannah Leah, 21 ans, Woodger de leur patronyme. Petites, déjà, elles forçaient la famille à s’asseoir pour leur faire le concert. Des chansons de l’école d’abord, avec l’accent anglais. «Nos parents ne jouent pas d’instruments. Mais la musique était omniprésente à la maison.»

D’Irlande provient leur passion. Quand bien même Hannah Leah et Meghan sont nées à Genève. En Irlande, cependant, elles reviennent toujours. Chaque année, elles se rendent à Galway. La ville regorge de groupes traditionnels. Et qui ne joue pas sait au moins chanter et danser. «Comme notre mère», sourient les deux sœurs.

En Irlande, l’aînée s’y rendra pour une année extra-muros, chez une flûtiste et son mari accordéoniste. Hannah Leah, qui se dit naturellement réservée, aura à cette occasion appris «à oser». «On allait dans les pubs, juste pour écouter. Et là, on me disait: «Prends la guitare et joue!» Lorsque Meghan la rejoint pour quelque temps, ce sera bien la première fois que le duo se produit en public.

Des mélodies apaisantes

Des Woodgies, s’il y a bien un élément qui l’emporte, ce sont les voix. Deux voix qu’on dira sœurs, forcément. Mais rien n’est jamais si évident en musique. Il fallait qu’elles se trouvent, qu’elles se complètent, en tessiture comme en timbre. «Je chantais faux», raconte Meghan, qui étudiait le piano. Mais lorsque Hannah Leah, qui a appris en cours à faire les deuxièmes voix, se met en tête d’essayer à domicile, Meghan s’y colle. «On ne s’est plus jamais arrêtées.» Avec la réussite qu’on leur connaît. Avec un naturel parfait. «Tout s’apprend.» Et l’on oublie les heures de travail sans fin.

Se lever avec les poules. Filer au studio. Travailler encore. Auprès de Christophe Duc, «entrepreneur musical» de sa qualité, les sœurs ont appris d’abord la guitare vers 14 ans. Puis, non seulement à gérer un quotidien d’artiste avec autant de rigueur qu’un sportif − pas de produit laitier avant un concert, sinon trop de glaires dans la gorge, une catastrophe pour la voix. Et tout le reste aussi, le management, les contrats, la communication. Enfin, répondre aux médias, qui n’ont pas manqué de remarquer l’arrivée de ce duo impeccable dans la forme comme dans le fond.

Ça se déroule aux studios OneMusic aux Eaux-Vives, qui dispensent également des cours de musique. On est chez Christophe, le maître de céans. Désormais, on est aussi chez les Woodgies. «C’est notre famille», indiquent les jeunes femmes, qui ont enregistré sur place les parties vocales de l’album. «On a fait beaucoup de reprises avant de composer.» Simon and Garfunkel, Bon Iver, la Norvégienne Aurora… «On aime les mélodies apaisantes, la musique faite à la main, artisanale.»

Christophe Duc participe à la production du disque, contribue au financement. «Le reste, ce sont les cours de musique que nous donnons», complète le duo. Surtout, Christophe a convaincu Meghan et Hannah Leah qu’elles pouvaient faire de leur talent un métier. The Woodgies vient de remporter le Coup de cœur de l’Autumn of Music, à Montreux. L’avenir s’annonce radieux.

