Joaillerie – The Traveling Box et ses bijoux nomades Tamy Kornfilt a imaginé un concept de malle itinérante aux mille et unes entrées contenant des pièces très stylées. Carole Kittner

La genevoise Tamy Kornfilt chez elle, devant sa Traveling Box. DR

Vous rêvez que l’on vous propose une mini caverne d’Ali Baba sans que vous ayez à vous déplacer? Eh bien c’est possible, grâce à The Traveling Box de la Genevoise Tamy Kornfilt. Cette jeune femme qui a vécu 15 ans à New York et travaillé auprès de grands designers joailliers, a conçu sa boîte comme un voyage aussi intime que subtil. The Traveling Box se déploie devant vous chez elle ou lors d’une vente ou encore d’un pop-up. Vous découvrez alors tout son univers; des pièces vintage d’une beauté singulière, des créations rares de designers et ses bijoux basiques et intemporels. Rencontre.

Comment l’idée de The Traveling Box est-elle née? J’étais encore à New York pendant la pandémie et cette idée a grandi en moi. J’avais eu le chance, alors que tout était fermé, de recevoir des soins de beauté à domicile. J’ai naturellement imaginé transposer ce service dans le monde de la joaillerie. Et puis, mon grand-père était diamantaire. Petite-fille, je n’avais de cesse de fouiller dans la boîte à bijoux de ma grand-mère. Le principe est aussi de chiner dans les recoins de la Traveling Box et d’y trouver sa pépite.

Que proposez-vous et comment la sélection s’opère-t-elle? Je sélectionne les pièces, de préférence de designers non représentés en Suisse et avec qui j’ai une relation particulière. Eva Fehren, par exemple, pour qui j’ai travaillé à New York. Ou les champignons oniriques de Brent Neale dont j’adore l’univers depuis ses débuts. Et le créateur grec Nikos Koulis ou le travail de marqueterie de Silvia Furmanovich. Et je crée aussi mes propres designs tous produits à New York. Je les envisage plutôt comme des basiques sur lesquels on construit. Puis il y a les bijoux vintage que je chine et dont la sélection évolue sans cesse.

La box est très élaborée avec énormément de peintures et dessins. Expliquez-nous. Elle est en bois de frêne et a entièrement été réalisée par un ébéniste suisse avec lequel je l’ai conçue. Ensuite, elle est légère et féminine avec un côté magique qui représente assez bien mon univers. Je l’ai remplie de mon histoire de vie: les initiales de mes trois garçons par exemple, des dates, des événements. J’ai fait des croquis et j’ai confié leur réalisation à la dessinatrice des malles de chez Louis Vuitton.

Quelles sont les prochaines étapes pour The Traveling Box? Cela ne fait que sept mois que je me suis lancée mais j’ai la tête remplie d’idées. D’abord, il y a mes ventes de fin d’année à découvrir sur mon profil Instagram et j’aimerais peut-être développer des mini boîtes que je consignerais auprès d’enseignes qui me sont proches.

