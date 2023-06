Le groupe américain Melvins dans les coulisses de l’Usine, mardi 20 juin 2023 DENIS CHARMOT

Quand l’Usine fait le plein, le rock’n’roll transpire à grosses gouttes. Ce mardi soir, The Melvins jouent les Beatles, «I Want to Hold You Hand», version guitare, basse, batterie, presque l’orchestration originale, presque le même tempo. Sauf que le groupe à la manœuvre sur la scène de l’association PTR compte parmi les maîtres incontestés du gros son.

Il fait très chaud. Roger Osborne, alias King Buzzo, 59 ans, chanteur et leader du trio, porte son long manteau fermé haut sur le cou, offrant le spectacle ébouriffant d’un hussard suant. Sa coiffure ressemble, de loin, à la chevelure de Michel Polnareff quand il était jeune, en plus aéré. Une couronne de mèches en pétard, c’est son emblème.

Les Beatles revisités

Le public est plutôt vieux, ou pas tout jeune. La musique est agressive. Et c’est très beau. Sauvage, dirions-nous. Lourd comme le vent mauvais battant les cornes du troupeau ébahi, excitant comme un gros camion de pompier, peut-être même un char d’assaut, qui écraserait des canettes encore pleines. Auquel cas, ça fait «pritch», très fort. «Broutch», en somme.

Comme il est bon d’écouter The Melvins en concert. Le trio fête ses quarante années d’existence, comme PTR d’ailleurs. Fondé en 1983, un temps logé à Aberdeen dans la maison parentale du batteur Dale Crover, le groupe avait pour voisin Kurt Cobain, encore désœuvré celui-ci. D’ailleurs, Dale Crover a joué avec le futur Nirvana, dans un premier groupe adolescent, Fecal Matter. Toute la poésie d’une jeunesse découvrant la pop commerciale de MTV, nouvellement créée, mais préférant ruer dans les brancards.

Au premier plan, Roger Osborne, alias King Buzzo, leader des Melvins, sur scène à l’Usine, PTR, mardi 20 juin 2023 DENIS CHARMOT

Jadis, The Melvins préfiguraient l’explosion grunge, sans toutefois en avoir tiré la même popularité que d’autres après eux. The Melvins reste un groupe de niche, mais un groupe culte. Il fallait voir, l’autre jour à Genève, cette foule entièrement acquise, la salle pas loin d’avoir fait le plein.

The Melvins savent tout faire, c’est leur marque de fabrique. Doom, sludge, thrash, metal, hardcore, hard rock, pop également. On s’esbaudit, on frissonne devant pareil savoir-faire. Surtout, on transpire comme King Buzzo, communion des épidermes autant que des oreilles.

