Un maître au festival de Berlin – «The Fabelmans», le dernier Spielberg, enchante Alors que sort son nouveau film, le très autobiographique «The Fabelmans», Steven Spielberg était à Berlin pour parler de son œuvre et recevoir un Ours d’or d’honneur. Pascal Gavillet

L’amour du cinéma est le centre de «The Fabelmans», le dernier Spielberg. UNIVERSAL STUDIOS

Spielberg à Berlin. Comme le sentiment que la boucle est bouclée. Et qu’après une longue tournée promotionnelle, le cinéaste donne enfin son film au public. Depuis l’automne dernier, il a en effet envoyé et parfois accompagné «The Fabelmans» à Toronto, où le long métrage a eu droit à sa première mondiale, puis au Festival Lumière, à Lyon. En janvier, les Golden Globes l’ont encore honoré, et puis plus récemment la Directors Guild of America. Au début de cette année, de nombreuses avant-premières ont eu lieu, notamment en France, avant que le circuit ne s’achève avec la Berlinale. Non sans un dispositif spécial.