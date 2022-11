CONCOURS | 20x2 billets à gagner – The Dire Straits Experience Gagnez 20x2 billets pour le concert "The Dire Straits Experience" le mardi 13 décembre à 20h à l'Arena, Genève.

Un univers musical hors du commun, une musique qui transcende les générations, c’est bien ça la magie du groupe mythique Dire Straits. Mené par le légendaire Mark Knopfler, Dire Straits est l’un des plus grands groupes de rock des années 80. Après sa dissolution en 1995, il aura fallu attendre jusqu’en 2011 pour pouvoir revivre live la magie du groupe sur la magnifique scène du Royal Albert Hall à Londres. Ce soir-là, les membres originels du groupe se produisent sans Mark Knopfler – qui se consacre entièrement à sa carrière solo – mais peuvent compter sur la voix du talentueux Terence Reis pour faire revivre la magie Dire Straits. Il s’en suit une tournée mondiale de plus de 150 dates.

Suite au succès de cette dernière, le groupe est invité à se produire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une belle occasion qui permet à Chris White – le saxophoniste de Dire Straits - et Terence Reis de collaborer à nouveau et de créer ainsi The Dire Straits Experience. Réunissant des musiciens tous plus talentueux les uns que les autres, cette formation est bien plus qu’un simple hommage. The Dire Straits Experience ranime et rafraichi la musique intemporelle du groupe légendaire en rejouant les grands classiques tels que Sultans Of Swing, Money for Nothing et Telegraph Road. Pour Rolling Stone Magazine, The Dire Straits Expérience est « une piqûre de rappel sans précédent, à prendre sans modération » ! Le rendez-vous est pris en décembre 2022 à Genève et Zurich !

