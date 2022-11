Après le show à l’Arena – The Cure reprend sur Instagram la photo de la «Tribune» Dimanche 6 novembre, Robert Smith cajolait sa guitare. La scène n’a pas échappé à notre photographe, Magali Girardin. Fabrice Gottraux

Dimanche 6 novembre: Robert Smith des Cure sur la scène de l’Arena, à Genève. MAGALI GIRARDIN

Il est 21h, ce dimanche 6 novembre, lorsque The Cure entame son concert devant le public de l’Arena. Nonchalance rock’n’roll et gammes obscures. La voix est claire, les songes embrassent le public. Robert Smith, bouille ronde et cheveux en feu follet, étreint sa guitare comme on s’accroche à un doudou.

Dans le «pit», entre la foule et la scène, les photographes de presse, une demi-douzaine en tout cas, sont aux aguets: deux chansons, pas une de plus, pour couvrir le concert. Dépêchée par la «Tribune de Genève», Magali Girardin déclenche l’obturateur. Bonne pioche. Robert est dans la boîte, sa guitare aussi.

Lundi 7 novembre, The Cure poursuit son périple à Lyon, avant Montpellier et Barcelone. Sur la page Instagram du groupe anglais, surprise, le cliché de notre collègue a été repris. Avec, en guise de légende, les paroles d’une nouvelle chanson, «I Can Never Say Goodbye». Traduction possible: Je ne pourrai jamais dire adieu.

Mais au moment même où Magali Girardin prenait Robert Smith en photo, c’est la chanson «Pictures of You», tirée du chef-d’œuvre de 1989, «Disintegration», qui débutait. Les paroles disent ainsi: «Voilà si longtemps que je contemple ces photos de toi que je finis par croire qu’elles sont réelles.» Parfaitement à propos.

