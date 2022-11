Littérature et cuisine – Testez votre culture littéraire et culinaire avec notre quiz Le «Dictionnaire des écrivains gastronomes» vient de sortir chez Flammarion. Il est truffé d’informations et d’anecdotes sur ceux qui ont écrit sur la cuisine ou fait ripailler leurs personnages de fiction. Les connaissez-vous? Olivier Bot

Un des dessins de Gabrielle Lavoir qui illustre ce dictionnaire.

S’il n’est pas poli de parler la bouche pleine, il n’est pas interdit d’écrire après le repas. Certains écrivains ont un bon coup de fourchette et n’imaginent pas écrire une histoire sans que leurs personnages ne se mettent à table. On trouve d’ailleurs pas mal d’auteurs de polars qui font de la cuisine et du vin un des thèmes de leurs intrigues.