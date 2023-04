Participez à notre quiz – Testez vos connaissances sur «Super Mario» Le célèbre héros de jeu vidéo est de retour au cinéma ce mercredi. L’occasion de revisiter la saga Nintendo en quinze questions. Corentin Chauvel

Mario et Luigi, indémodables plombiers. Universal Pictures

Vous avez passé des années à souffler dans les cartouches Nintendo avant de pouvoir jouer à «Super Mario Bros.» et ses nombreuses suites et dérivés? Même si vous n’avez pas connu cette glorieuse époque et êtes fans du moustachu le plus célèbre de jeu vidéo, ce quiz est fait pour vous! «Let’s-A-Go!»

Corentin Chauvel est journaliste Web. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. Plus d'infos @corentinchauvel

