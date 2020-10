Coronavirus – Testé positif, Trump reçoit des messages de soutien du monde entier De nombreux dirigeants ont adressé leurs voeux de rétablissement au président américain, qui a annoncé ce vendredi avoir été contaminé par le Covid-19.

Donald Trump a annoncé vendredi que lui et son épouse Melania ont été testés positifs au Covid-19. AFP

Les dirigeants d’Europe, d’Inde ou de Russie et l’OMS étaient unanimes vendredi à souhaiter un prompt rétablissement à Donald Trump. Le président américain a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été le premier à réagir vendredi matin, souhaitant un «prompt rétablissement» au président américain. Il a rappelé à cette occasion sur Twitter, que «le Covid-19 est une bataille que nous devons tous continuer à mener. Tous les jours. Peu importe l’endroit où l’on vit».

Il a été suivi de près par Boris Johnson, lui-même atteint de façon sérieuse par le coronavirus en avril. Le Premier ministre britannique a envoyé ses «meilleurs voeux au président Trump et à la Première dame» Melania, également testée positive.

Angela Merkel a elle aussi transmis ses «voeux» de «rétablissement» au couple présidentiel. «J’espère qu’ils récupéreront bien de leur infection au coronavirus et qu’ils seront bientôt complètement rétablis», ajoute la chancelière allemande, selon un message tweeté par son porte-parole, Steffen Seibert.

«Vitalité naturelle»

Le Premier ministre indien Narendra Modi a souhaité à son «ami» et à son épouse «un prompt rétablissement et une bonne santé». Dans un contexte de tensions commerciales, Narendra Modi et Donald Trump affichent des relations chaleureuses, soigneusement mises en scène en février lors de la visite du président américain en Inde.

Le Kremlin y est allé de ses voeux lui aussi, d’abord de façon moins personnelle. Le porte-parole du Kremlin a déclaré, au cours d’un briefing téléphonique avec des journalistes: «Bien entendu, nous souhaitons au président Trump un prompt et aisé rétablissement».

Mais Vladimir Poutine est intervenu en personne un peu plus tard. «Je suis convaincu que votre vitalité naturelle, votre vigueur d’âme et votre optimisme vous aideront à vaincre ce dangereux virus», a-t-il dit dans un télégramme à son homologue américain, selon un communiqué du Kremlin.

Les voeux de l’OMS

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont l’organisation a été accusée par le président américain d’incompétence dans sa gestion de la pandémie, a également twitté ses «meilleurs voeux de complet et prompt rétablissement» au couple présidentiel.

En avril, Donald Trump, critiqué aux États-Unis pour sa gestion de la crise, s’était livré à une attaque en règle contre L’OMS, l’accusant d’être trop proche de la Chine, où l’épidémie a démarré, d’avoir tardé à alerter sur les dangers de la maladie, et a entamé les procédures pour se retirer de l’organisation, dont Washington est le principal contributeur.

Les États-Unis paient le plus lourd tribut à la pandémie avec plus de 200’000 morts à la fin septembre, soit un cinquième de l’ensemble des décès dans le monde.

ATS/NXP