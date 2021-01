Résultats – Tesla pour la 1re fois bénéficiaire sur une année Le fabricant de véhicules électriques Tesla a pour la première fois dégagé un bénéfice net sur une année entière en 2020 mais ses profits au quatrième trimestre ont déçu, faisant trébucher son action à Wall Street.

Image d’illustration. AFP

Le groupe d’Elon Musk a dégagé un bénéfice net annuel de 721 millions de dollars (641 millions de francs). Fondé en 2003 et pendant longtemps concentré sur la montée en puissance de sa production, le constructeur n’était jamais parvenu jusqu’à présent à être rentable sur un an. D’octobre à décembre, son profit s’est élevé à 270 millions de dollars. Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il revient à 80 cents là où les analystes anticipaient 1,01 dollar.

Le titre Tesla reculait de près de 5% vers 21 h 45 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse après avoir déjà perdu 2,1% dans la journée. C’est toutefois un revers mineur pour le groupe: attisé par l’attrait des investisseurs pour les véhicules électriques, son action s’est envolée de près de 750% en 2020, et d’environ 17% depuis le début de l’année.

Tesla a par ailleurs annoncé vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années. «Il est possible que nous allions plus vite certaines années, comme cela sera probablement le cas en 2021», a précisé le groupe dans un communiqué.

Forte concurrence

L’entreprise a livré 499’550 voitures en 2020, parvenant presque à atteindre la prévision d’un demi-million qu’elle s’était fixée en début d’année, et ce malgré la pandémie. La propagation du Covid-19 a notamment conduit au printemps à la suspension temporaire de la production dans son usine de Fremont en Californie.

Pour la suite, Tesla compte sur le démarrage en 2021 de la production dans ses usines en cours de construction à Berlin et au Texas ainsi que sur l’accélération de la production dans sa nouvelle usine à Shanghai. Tesla prévoit aussi de commencer à livrer son semi-remorque d’ici à la fin de l’année.

L’entreprise bénéficiera d’un environnement favorable aux véhicules électriques, le nouveau président américain Joe Biden ayant notamment fait de la lutte contre le changement climatique une de ses priorités.

Mais le groupe devra aussi faire face à une concurrence grandissante, les constructeurs traditionnels comme Volkswagen ou General Motors ayant ces derniers mois promis l’arrivée prochaine sur le marché de plusieurs modèles électriques.

En plus d’une forte progression de ses livraisons, la compagnie a profité en 2020 d’une importante augmentation des crédits accordés par les autorités aux fabricants de véhicules n’émettant pas d’émissions.

Son chiffre d’affaires a progressé de 46% au quatrième trimestre, à 10,7 milliards de dollars, de 28% sur l’ensemble de l’année, à 31,5 milliards de dollars.

