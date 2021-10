Économie – Tesla engendre des bénéfices record au 3e trimestre Malgré les défis logistiques perturbant le secteur automobile, Tesla a enregistré des bénéfices record lors du troisième trimestre de l’année 2021.

Tesla avait déjà annoncé avoir livré un nombre inédit de 241’300 véhicules dans le monde sur la période. AFP

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a engrangé pour le troisième trimestre de suite des bénéfices record, le groupe d’Elon Musk parvenant à accroître sa production malgré les défis logistiques perturbant le secteur automobile.

L’entreprise avait déjà annoncé avoir livré un nombre inédit de 241’300 véhicules dans le monde sur la période, en hausse de 20% par rapport au trimestre précédent. «Une variété de défis, des pénuries de semi-conducteurs à la congestion dans les ports en passant par les pannes d’électricité, ont eu un impact sur notre capacité à faire fonctionner les usines à pleine capacité», a reconnu le groupe dans un communiqué.

«Nous pensons que nos équipes de chaîne d’approvisionnement, d’ingénierie et de production ont relevé ces défis mondiaux avec une ingéniosité, une agilité et une flexibilité sans précédent dans l’industrie automobile», a ajouté la société.

Elon Musk avait déjà indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence. D’autres constructeurs ont plus de difficultés à faire face à ces défis, General Motors ayant vu par exemple ses ventes de véhicules aux États-Unis chuter de 33% au troisième trimestre en raison du manque de semi-conducteurs qui l’oblige, depuis le début de l’année, à réduire sa production.

Bitcoin perdant

Le chiffre d’affaires de Tesla a atteint 13,76 milliards de dollars (12,66 milliards de francs) entre juillet et septembre, en hausse de 57% et au-dessus des prévisions des analystes (13,62 milliards). Le bénéfice net de la société a atteint 1,6 milliard de dollars (1,46 milliard de francs) sur la période. Hors éléments exceptionnels et rapporté par action, il s’est affiché à 1,86 dollar (1,71 franc), dépassant les anticipations (1,58 dollar).

La hausse du bénéfice d’exploitation est «principalement liée à la croissance du volume de véhicules et à la réduction des coûts», a souligné Tesla. Le groupe est ainsi parvenu à faire grimper la marge brute tirée de ses activités automobiles à 30,5%, contre 28,4% au trimestre précédent.

Tesla, qui avait créé la surprise en début d’année en annonçant avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars (1,38 milliard de franc) de bitcoin, a en revanche de nouveau vu cet investissement peser sur ses résultats. Après avoir gagné 101 millions de dollars (93 millions de francs) au premier trimestre grâce à la devise virtuelle, le groupe a dû enregistrer une charge de 23 millions de dollars (21 millions de francs) au deuxième trimestre puis de 51 millions de dollars (47 millions de francs) au troisième.

Hausse de 23% de l’action en 2021

Tesla continue par ailleurs à voir se tarir les profits tirés de la vente à d’autres entreprises des crédits carbone qui lui sont accordés car ses voitures n’émettent pas de polluants: les revenus générés par ces opérations ont atteint 279 millions de dollars (257 millions de francs) au troisième trimestre, contre 354 millions de dollars (326 millions de francs) au deuxième trimestre et 518 millions de dollars (476 millions de francs) au premier.

Le constructeur automobile, qui avait annoncé en janvier vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années, n’a pas changé cette prévision. «Le taux de croissance dépendra de la capacité de nos équipements, de l’efficacité de nos opérations et des possibilités et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement», a souligné Tesla.

L’action lâchait 0,6% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse. Mais elle s’affiche en hausse de 23% depuis le début de l’année, après avoir bondi de plus de 700% en 2020.

AFP

