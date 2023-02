Une manœuvre surprenante – Tesla alimente la guerre des prix des voitures électriques Elon Musk a baissé les prix des Tesla. Mais cela ne réjouit pas toute la clientèle et encore moins la concurrence. Angelika Gruber

Le patron de Tesla, Elon Musk, a de quoi rire en ce moment. Le constructeur automobile gagne magnifiquement sa vie et peut mettre la concurrence sous pression en baissant ses prix. KEYSTONE

Pendant longtemps, le secteur automobile a considéré le patron de Tesla, Elon Musk, avec un mélange d’étonnement et d’arrogance. Presque personne ne prenait au sérieux le milliardaire américain, qui semblait construire des voitures électriques comme l’un de ses nombreux hobbies, en plus de ses projets spatiaux et de Twitter.