Ski alpin – Terrible désillusion pour Marco Odermatt en Super-G Favori de la course des Jeux de Pékin, le Nidwaldien a été éliminé après avoir perdu l’équilibre. Feuz n’a pas non plus vu la ligne d’arrivée. Le titre à l’Autrichien Matthias Mayer. Emmanuel Favre Pékin

Marco Odermatt a connu une énorme désillusion sur le Super-G olympique. AFP

Le Super-G masculin olympique, qui a eu lieu mardi matin sur la piste de Yanqing, s’est transformé en soupe à la grimace pour les skieurs suisses.

Favori de l’épreuve, Marco Odermatt (24 ans) a connu une terrible désillusion après une minute de course alors qu’il semblait pouvoir se mêler à la lutte pour les honneurs. A 102 km/heure, le Nidwaldien a perdu l’équilibre et a manqué une porte. «Je n’ai pas trop de regrets, a-t-il déclaré. Il fallait tout risquer pour espérer obtenir le podium.» Il tentera d’y accéder à l’occasion du géant.

Marco Odermatt se battait pour une médaille avant sa mésaventure. AFP

Sacré en descente lundi, le Bernois Beat Feuz (34 ans) a également été éliminé être sorti de la trace idoine dans la première portion du parcours piqueté par l’entraîneur des Helvètes. «J’ai pris tous les risques et cela n’a pas fonctionné», a-t-il résumé.

Quant à Stefan Rogentin (27 ans) et Gino Caviezel (29 ans), qui se sont respectivement élancés avec les dossards Nos 1 et 4 peu propices à la performance, ils n’ont jamais figuré dans le portrait des médailles. Les deux Grisons ont accusé des passifs de 1’’63 et de 1’’82 sur le champion olympique.

Le bis de Mayer

Un champion olympique qui s’appelle Matthias Mayer (31 ans). Troisième de la descente de lundi, l’Autrichien a ainsi conservé le titre qu’il avait glané il y a quatre ans à PyeongChang, en Corée du Sud.

Moment d’euphorie pour Matthias Mayer. AFP

Il a été accompagné sur le podium par l'Américain Ryan Cochran-Siegle, qui lui a concédé quatre centièmes. Et par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, leader de la Coupe du monde de la spécialité, qui est resté 42 centièmes de plus que lui sur la piste chinoise.

Lundi 7 février . La skieuse tessinoise Lara Gut-Behrami, bronzée en géant. AFP Lundi 7 février . La skieuse tessinoise Lara Gut-Behrami, 3e du géant, avec la lauréate suédoise Sara Hector et la médaillée d'argent italienne Federica Brignone. AFP 1 / 7

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 9 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.