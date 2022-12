KEYSTONE

Genève, 15 décembre

Il reste encore hélas bien des pays dans le monde qui continuent à pendre des êtres humains comme vous et moi à une potence. Parmi eux, le régime islamique d’Iran est bel et bien en tête.

En Iran, la pendaison dite complète se fait par strangulation. Une corde au nœud de potence compresse le cou et provoque la suffocation. Dans d’autres cas, la pendaison rompt les vertèbres cervicales en un couac sec et la personne suspendue tremble quelques secondes avant de rendre son dernier râle. L’homme reste pendu au-dessus du sol, attaché par la corde à des grues de chantier, le cou tordu et penché d’un côté, en l’absence des vertèbres, les yeux absents, la langue cyanosée et le visage méconnaissable, plusieurs jours durant, au vu et au su de tous.

Plus une doctrine réfute la notion d’humanité qui est l’essence ontologique même de tout être – le lien qui nous lie les uns aux autres –, plus elle est empressée à pendre celles et ceux qui nous ressemblent ; nos semblables.

Détruire l’aura naturellement belle d’un être vivant de manière abjecte est une manière de marquer les mémoires et d’ancrer la terreur dans l’esprit.

Un autre soi, dans son altérité, est brutalement annihilé par pendaison, au vu et au su de tous, afin de désintégrer le noyau même de son être, sa dissolution, comme une extinction volontaire du vivant, est orchestrée, organisée et validée par la doctrine d’anéantissement du régime islamique d’Iran.

C’est ainsi que ce dernier se maintient au pouvoir, par la terreur et la barbarie auxquelles s’oppose l’humanité.

Shiva Riahi

