Du tac au tac (3/16) – Teo Frei dans notre boîte à questions Chaque jour, jusqu’au 21 mars, retrouvez une ou un des candidats en lice pour le Conseil d’État. Seize d’entre eux se sont prêtés au jeu de notre questionnaire vidéo. Georges Cabrera

Vous devez vous connecter pour pouvoir regarder la vidéo

À 25 ans, Teo Frei est le plus jeune candidat dans la course à l’Exécutif. À lui de s’essayer à l’exercice de la boîte à questions de la «Tribune de Genève» et à vous de mesurer sa performance.