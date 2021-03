Genève – Tensions autour de la réforme de la protection civile Le projet porté par Mauro Poggia prévoit de réduire drastiquement le nombre d’organisations régionales. Il préfigure d’âpres négociations avec les communes, qui s’opposent à une mainmise cantonale. Théo Allegrezza

Un astreint de la protection civile faisant partie de la cellule d’enquête du médecin cantonal, en octobre 2020. Magali Girardin

Le Canton affaiblit-il à dessein la protection civile afin de pouvoir la remodeler à sa guise et prendre la main sur sa gestion? C’est l’hypothèse avancée par plusieurs communes lors d’une conférence de presse détonante début février. Les municipalités, parmi lesquelles Lancy, Meyrin et Plan-les-Ouates, ont émis de vives critiques à l’égard de Mauro Poggia. Elles soupçonnent le magistrat de tirer profit de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fédérale pour «faire dysfonctionner le système actuel» et «imposer» une réforme voulue de longue date.