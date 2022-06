Pour le parti, les divisions au sein du Conseil administratif sont coûteuses et nuisent à la population comme à l’administration.

Le PLR attend du Conseil administratif de Versoix qu’il mette fin à ses divisions internes et à la crise qui secoue la Mairie et son administration.

«Rififi à la Mairie, ça suffit!» Le ton est donné, il émane du Parti libéral-radical de Versoix. Leur communiqué, envoyé mardi, dénonce notamment les divisions qui agitent le Conseil administratif depuis plus d’une année. «L’Exécutif rose-vert-orange (gauche et centre) a perdu de vue les préoccupations de la population de Versoix, souligne-t-il. Il s’est embarqué dans des chamailleries sans fin, une crise coûteuse qui ne profite à personne.»

«Il faut que cela cesse dès cet été, afin de recommencer du bon pied à la rentrée», explique Julien Marquis, président du PLR de Versoix. Dont le parti, rappelons-le, n’est plus représenté au Conseil administratif. L’élu vient par ailleurs de terminer son année de présidence du Conseil municipal. De quoi avoir les coudées plus franches pour agir? «Oui! Le public doit savoir que le PLR désapprouve cette situation et qu’il attend une réaction de l’Exécutif.»