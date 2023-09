Tennis – US Open – Dominic Stricker ne croque plus de chocolat, mais ses adversaires Le Bernois se révèle à l'US Open depuis une semaine. Un électrochoc provoqué par son nouveau régime alimentaire. Ce dimanche soir, il affronte Taylor Fritz pour une place en quarts de finale. Jérémy Santallo

Dominic Stricker vit sa meilleure vie à Flushing Meadows. SARAH STIER/GETTY IMAGES

Depuis le temps qu’on en parle. Cela fait trois ans, et son sacre lors de Roland-Garros junior, en 2020, que Dominic Stricker est attendu comme le prochain visage du tennis suisse masculin, celui appelé à reprendre les flambeaux de Roger Federer et bientôt Stan Wawrinka - merci du cadeau. L’enfant de Münsingen a appris à vivre avec ce statut de l’élu. Mais en avoir conscience ne fait pas tout. Il faut que l’idée fasse son chemin, et se donner les moyens.