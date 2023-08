Tennis – Finale masculine de rêve dans l’Ohio L’Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic se sont qualifiés pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le 1er en battant difficilement le Polonais Hubert Hurkacz, le second venant à bout de l’Allemand Alexander Zverev.

L’Espagnol va revivre le test ultime contre «Djoko». Getty Images via AFP

Si la hiérarchie a été respectée chez les hommes, les deux favorites sont en revanche tombées chez les femmes. Il n’y aura pas de choc entre la No 1 mondiale Iga Swiatek et sa dauphine Aryna Sabalenka, puisque la première a été surprise par Coco Gauff (7e), et la seconde renversée par Karolina Muchova (17e). On n’est cependant pas passé loin d’une surprise aussi du côté d’Alcaraz: l’Espagnol a sauvé une balle de match puis remonté un tie-break mal engagé pour finalement s’imposer face à Hurkacz en trois sets 2-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Le natif de Murcie, assuré d’aborder l’US Open dont il est le tenant du titre au premier rang mondial, tentera dimanche de décrocher son septième titre de l’année face à Djokovic (2e). Sa victoire face à Hurkacz est la 53ème de la saison pour l’Espagnol de 20 ans, contre cinq défaites. «Le tournoi a été très difficile pour moi, tous mes matches se sont déroulés en trois sets», a commenté Alcaraz. «Mais je suis heureux de gagner ce genre de match en restant fort mentalement». «J’ai beaucoup grandi grâce à ces expériences. C’est formidable d’être en finale», a-t-il ajouté.

Après avoir platement perdu le premier set, Alcaraz a frisé l’élimination dans le dixième jeu de la deuxième manche, mais Hurkacz a manqué une balle de match et les deux joueurs en ont été quittes pour un tie-break. Dans ce dernier, le Polonais a pris une avance de 4-1, mais l’Espagnol est revenu à la charge pour égaliser et passer devant, convertissant la première de ses deux balles de set. Dans la troisième manche, un break d’Alcaraz à 3-1 s’est avéré décisif et le No 1 mondial s’est imposé sur une volée gagnante.

«C’était une bataille mentale, j’ai dû rester présent et positif tout le temps», a-t-il déclaré. «Je savais que j’aurais des occasions, je devais juste les saisir. Je suis heureux d’avoir pu gagner». Alcaraz tentera de remporter son troisième Masters 1000 de la saison après Indian Wells et Madrid. Cincinnati sera sa huitième finale de l’année 2023. Il est le plus jeune finaliste de Cincinnati depuis Pete Sampras, 19 ans, en 1991.

Et qui d’autre que Djokovic, le No 2 qui espère lui ravir le trône, pour l’affronter? Le Serbe de 36 ans a eu un match serré, mais n’a eu besoin que de deux sets pour se défaire de Zverev (17e) 7-6 (7/5), 7-5. «Une finale avec les numéros un et deux mondiaux l’un contre l’autre, c’est, j’imagine, ce que tout le monde voulait. Nous y voilà», a-t-il résumé.

Gauff bat enfin Swiatek

Chez les femmes, Coco Gauff s’avancera en finale forte d’un première victoire contre Swiatek en huit confrontations. L’Américaine de 19 ans s’y est reprise à quatre fois pour conclure, à 6-4 dans la dernière manche, après avoir remporté la première au tie-break 7-6 (7-2) et vu la Polonaise s’emparer de la deuxième 6-3. «Je savais que jouer contre elle allait être difficile», a dit Gauff. «J’ai vraiment saisi mes opportunités quand je les ai eues et je me suis vraiment battue à chaque point».

Swiatek n’a pu que s’incliner. Getty Images via AFP

Swiatek, championne en titre à Roland-Garros et tenante de l’US Open qui arrive le 28 août, n’avait jamais perdu un seul set contre son adversaire du jour. «Je dirais que mon réservoir est plutôt vide», a analysé la No 1. «Honnêtement, je ne vais pas avoir de regrets parce que je suis heureuse d’avoir des jours de repos maintenant».

Gauff sera donc opposée à Muchova en tentera de gagner son premier Masters 1000. Elle aura fort à faire contre la Tchèque, qui a renversé Sabalenka après avoir pourtant laissé filer le premier set au tie-break, 7-6 (7-4). Mais Muchova n’a laissé aucune chance à la No 2 dans les suivants, enchaînant 6-3 puis 6-2. La joueuse de 26 ans entrera dans le top 10 pour la première fois de sa carrière grâce à cette performance. «J’espère que quelques fans vont me soutenir même si je vais jouer contre Coco» à domicile, s’est-elle amusée.

AFP

