Événement national – Tendez l’oreille, on vous raconte des histoires! Ce mercredi 24 mai aura lieu la 6e Journée suisse de la lecture à voix haute. Avec pléthore d’animations à la clé, l’occasion de dévorer les livres oralement. Katia Berger

En 2022, l’actrice et ancienne Miss suisse Lauriane Gilliéron faisait la lecture aux enfants à la bibliothèque de Pully. ISJM

Souvenez-vous. La voix remplit l’espace. Elle vous enveloppe plus fermement encore que les draps. Vous connaissez les mots à venir. Ils rassurent tout en gardant leur mystère. Les traits de votre visage épousent les intonations du lecteur, vos lèvres anticipent les dialogues. Vous voilà auprès de Boucle d’or, les ours devraient vous pardonner l’intrusion à moins que… Mais vos paupières s’alourdissent, et la lumière peut bien s’éteindre.

Aucune cassette audio, aucun CD, aucun podcast ne sauraient remplacer le grain familier qui vient physiquement, à quelques centimètres, ensabler les yeux de l’enfant prêt à s’endormir. L’écoute du conte vespéral fera l’objet d’une nostalgie indicible pour l’adulte ayant connu ce rituel, petit. Pour le réactiver, il devra se réfugier dans des salles obscures, assister à des lectures publiques ou, qui sait, susurrer au lit ses pages préférées à la personne aimée.

L’un des ambassadeurs de l’édition 2023, le journaliste Philippe Revaz (ici cueilli à BD-FIL), quittera sa lucarne pour porter sa voix dans une école de Vésenaz. ISJM

Ce mercredi 24 mai, la Suisse entière consacre pour la sixième fois depuis 2018 le bonheur du texte partagé par voie orale. Partout dans le pays, plus de 300 événements célébreront sans support technique les noces triangulaires de l’écrit, du larynx et du tympan – environ 80 de ce côté-ci de la Sarine. Dans les bibliothèques, les librairies, les musées, les écoles ou les parcs, 32 ambassadeurs et ambassadrices de cette Journée de la lecture à haute voix donneront à entendre des histoires en plusieurs langues destinées aux auditeurs de tous âges.

Parmi les parrains, des politiques (Alain Berset himself), des sportifs (notamment Didier Cuche), des chanteurs (Gaëtan par exemple), des comédiens (Brigitte Rosset ou Anna Pieri) ou des professionnels des médias (dont Philippe Revaz), avec un accent porté cette année sur la participation masculine et paternelle à cette grande fête démocratique du lire ensemble.

L’animateur Jean-Marc Richard est un abonné fidèle aux Journées de la lecture à voix haute – après Pully en 2022, il sera cette année à La Neuveville. ISJM

Cet exercice du lire ensemble suppose évidemment deux camps: celui de la voix et celui de l’oreille. Nombreux sont cependant les transfuges, qui se disputent alternativement le privilège de dire ou d’entendre. Aussi les instigateurs de la journée, soit l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), n’imposent pas le rôle passif au particulier. Quiconque souhaite proposer son propre événement de lecture peut s’inscrire sur le site de la manifestation. Qu’il s’adresse à son cercle familial ou qu’il embarque sa classe, son club ou son entreprise, tout participant – ils sont déjà 5700 à l’échelle nationale – sera retenu pour un tirage au sort doté de cadeaux livresques.

Le même site présente une carte interactive détaillant les animations prévues dans chaque région. À Genève, des rendez-vous seront donnés presque en continu dans quatre bibliothèques municipales ainsi qu’à celles de Carouge et de Lancy, une séance aura lieu au Mamco et un cycle mythologique sera accessible au MAH. Sur ces seize propositions gratuites, on signale encore un focus sur Italo Calvino à la Maison Rousseau et Littérature, des fragments en portugais et une croisière littéraire à la Villa Bernasconi.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.