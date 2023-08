Tendance – Vingt-trois sommeliers d’eau certifiés

à l’issue d’un séminaire suisse L’association suisse des sources d’eaux minérales forme des candidats à la dégustation et aux associations eau-plats pour faire la promotion de la diversité des eaux en bouteille. OBO

Henniez, une des eaux minérales de Nestlé produite dans le canton de Vaud. Jean-Paul Guinard

Le mot sommelier n’évoque pas immédiatement l’eau. Pourtant, vingt-trois sommeliers d’eau ont reçu leur certificat professionnel, le 17 août dernier à Zurich, au restaurant Haus Zum Rüden à l’issue d’un séminaire. Ils ont suivi plusieurs modules de formation, à commencer par l’analyse sensorielle, l’association des eaux et des mets pour aborder ensuite la géologie, la vente et des bases juridiques. Une eau gazéfiée ne peut par exemple pas être appelée eau minérale. Dans un communiqué, les organisateurs du séminaire – Gastro Suisse, l’association suisse des sources d’eau minérales et des producteurs de soft drinks, Wasser Sommelier- rappellent que l’eau minérale est la boisson froide préférée des Suisses, qui en consomment 110 litres en moyenne par an.

Lena Gerhard du Grand Resort Bad Ragaz témoigne d’une croissance de la demande en eau de la clientèle. «Nous avons une carte des eaux et un bar à eaux dans notre complexe hôtelier», explique-t-il. Une journée du séminaire s’est déroulée dans les locaux de la source minérale appenzelloise Goba. Kurt Widmer, directeur des lieux, a accueilli les participants dans le «Denkhaus».

Au musée de l’eau à Pont-sur-Royans en Isère, près de 2000 bouteilles d’eau minérale sont exposées. À l’issue de la visite des eau-nologues parlent de la diversité des eaux. Celle de Chateldon en Auvergne était sur la table de Louis IV à Versailles. Une petite production demeure.

Commentaire de dégustation sur le site du musée: «C’est une eau stable, elle possède une quantité de sels minéraux, d’oligo-éléments et de ce fait, une fonction thérapeutique», explique Virginie en dévissant une bouteille de Chateldon, une eau gastronomique française délicatement «perlée» (aux fines bulles) et «sèche» car riche en bicarbonate. En la dégustant, vous aurez la curieuse impression de vous laver la bouche! Rien de comparable avec une eau «grasse» comme l’anglaise Hildon que le calcium «arrondit» et rend presque huileuse: «Elle tapisse la bouche et, à l’inverse de la Chateldon, ne «nettoie pas»: ce n’est pas une eau que l’on va boire quand on a soif», vous explique la goûteuse. Pour s’hydrater? Rien de mieux qu’une eau «mouillée» dont la Sasse et la 808 constituent de parfaits exemples.

