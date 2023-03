Circulation routière à Genève – Témoins recherchés après deux accidents de la route Un motocycliste et un cycliste blessés après une collision ont été acheminés à l’hôpital. Chloé Dethurens

La police recherche les témoins de deux accidents qui ont eu lieu cette semaine. KEYSTONE

La police genevoise recherche des témoins qui auraient assisté à deux accidents de la route, survenus cette semaine. À Conches et près de la gare, un motocycliste et un cycliste sont tombés et se sont blessés à la suite d’une collision avec une voiture.

Le premier heurt s’est produit mercredi 29 mars, peu avant 15 h 30. Un motocycliste né en 1943 a fait une chute après être entré en collision avec un automobiliste sur la route de Florissant, alors qu’il roulait en direction du pont de Sierne. Après le choc, le motard blessé a été conduit aux HUG en ambulance, indique un communiqué de la police.

Puis jeudi 30 mars vers 7 h 30, un cycliste né en 1964 circulait sur la place Lise-Girardin en direction de la rue de la Servette lorsqu’un heurt s’est produit avec une voiture, à la hauteur du boulevard James-Fazy. Même conséquence que dans le premier cas: le cycliste chute, se blesse et finit à l’hôpital.

La police genevoise recherche les témoins de ces deux accidents. Ceux-ci peuvent s’annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA) au 022 427 64 50.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

