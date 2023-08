Le témoin est celui qui dit: «J’étais là.» J’étais là non seulement en tant qu’observateurdes faits, en tant que dépositaire d’une vérité que j’ai observée, mais j’étais là parce que j’ai traversé de bout en bout l’événement. J’étais donc à mon insu partie prenante. Cependant, tout témoignage pour interpréter Auschwitz comporte une lacune: comment témoigner jusqu’au bout de l’expérience de l’horreur? Ceux qui n’ont pas connu cette expérience ne sauront jamais, prétend Elie Wiesel, et ceux qui l’ont connue n’en parleront jamais complètement, car ce passé appartient aux morts. Les rescapés, dans leur essence même, ne sont-ils pas confrontés à l’intémoignable?

C’est sur le statut du témoin que s’interroge le philosophe italien Giorgio Agamben dans un livre qui, de petites touches de réflexion en petites touches de témoignage, fait avancer la pensée: «Ce qui reste d’Auschwitz», paru en français en 1999. Tout témoignage contient nécessairement une lacune, un trou d’être comme une béance dans la vérité. Dès lors, focalisant notre attention sur cet invisible, est-il possible de fonder la justice sur une méconnaissance rédhibitoire? Curieusement, ici, l’exigence de justice repose sur une chose dont l’essence même est de disparaître.

Ce livre affiche donc une très haute ambition, puisqu’il se propose d’interroger ce point mystérieux et sans doute plus atroce que la mort qu’est celui de l’entre-deux: entre l’humain et l’inhumain se dresse l’indicible.

Dans le jargon des camps de concentration, on appelait «musulmans» (Muselmann, peu importe d’ailleurs l’étymologie du terme) les prisonniers qui cessaient de lutter et que les camarades laissaient tomber. Le Muselmann «n’avait plus d’espace dans sa conscience où le bien et le mal, le noble et le vil, le spirituel et le non-spirituel eussent pu s’opposer l’un à l’autre». C’était un mort-vivant, un homme cadavre qui errait dans le Lager, l’air hébété comme lavé intérieurement de toute volonté et de toute dignité. Bref, ce Muselmann a déjà fait l’expérience ultime, puisqu’il a touché le fond; la mort dans la déchéance absolue, la ruine de l’humain,il la connaît de l’intérieur. Aussi devient-il une des figures centrales de l’analyse de Giorgio Agamben. Ce témoin particulier est porteur d’une vérité: la soumission sans réserve au désespoir, parce qu’il a été frôlé par l’aile de la folie qui lui a fait entrevoir le gouffre. Plus qu’un autre, il a vécu l’abjection et lui a cédé. Comme le dit Primo Levi, sur lequel repose une grande partie de cette analyse,il a vu la Gorgone.

S’il peut parler et lorsqu’il parle (le livre se clôt sur une série hallucinante de témoignages de Muselmänner), ses mots prouvent que ce qui témoigne dans l’homme ici est l’inhumain, peut-être ce que Hannah Arendt appelait l’effroyable banalité du mal.

Aujourd’hui, il est plutôt stupéfiant que de jeunes abrutis incultes posent pour la photo et se prennent en selfie devant la porte du camp de concentration ou qu’ils jouent aux équilibristes sur les rails qui conduisent à Auschwitz!

Jean Romain Écrivain et philosophe.

