À découvrir sur le petit écran – Les bandes de filles en séries, on dit oui! L’amitié féminine déclinée en séries? Un trend qui se porte mieux que jamais et nous invite à faire bouger les lignes. Saskia Galitch

«On the Verge», avec Julie Delpy (Justine), Alexia Landeau (Ella), Sarah Jones (Yasmin) et Elisabeth Shue (Anne), raconte avec humour mais réalisme les questionnements personnels de quatre amies dans la cinquantaine. The Film TV

Toutes visibles en ce moment, «On the Verge», «Valeria», «The Bold Type», «Toujours là pour toi», «Working Moms» ou encore «Good Girls» le prouvent: l’amitié entre filles se porte à merveille. Au point que l’on n’a jamais vu autant d’histoires de copines sur le petit écran et les plateformes de streaming. Et c’est tant mieux. Parce que si les producteurs y gagnent, les femmes aussi. Ne serait-ce qu’en termes d’inspiration et de réflexion.

Car oui, en plus de la distraction pure et des émotions positives notamment procurées par la mise en avant de l’amitié – ressentis dont l’humain a fondamentalement besoin, souligne la Dre Klea Faniko, psychosociologue et spécialiste des questions de genre à l’Université de Genève – les séries apportent aussi matière à réfléchir.