Entreprise – Télétravail et droit du travail: le casse-tête juridique Quels sont les droits et devoirs des patrons, mais aussi des salariés? Les réponses d’une juriste. Fabrice Breithaupt

Mise à disposition du matériel nécessaire pour l’exécution du télétravail, prise en charge des frais induits pour l’employé, protection des données, couverture en cas d’accidents survenu au domicile, le «home office» pose toute une série de questions juridiques. Getty Images

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, jamais autant de travailleurs en Suisse n’auront fait de télétravail. Et jamais ceux qui pratiquaient déjà le travail à domicile n’en auront fait autant. Une révolution forcée dans l’organisation des entreprises et la gestion du personnel, pour les patrons comme pour leurs collaborateurs.

Près d’un an après le début de la crise sanitaire et de ses conséquences dans le monde du travail notamment, et malgré une certaine expérience acquise (parfois dans le stress) par les entreprises depuis, le home office laisse en suspens encore bien des questions juridiques par rapport au droit suisse du travail, en particulier pour les employeurs. En voici quelques unes, auxquelles répond Isabella Mariotta, juriste à l’Association suisse des cadres (ASC) *.