Restrictions anti-Covid – Télétravail et couvre-feu atténuent la mobilité genevoise Les mesures prises en Suisse et en France contre l’épidémie de Covid-19 ont un impact perceptible, bien que modeste, sur les déplacements. Marc Moulin

La fréquentation des véhicules TPG a perdu dix points de pourcentage la semaine dernière par rapport à la précédente, pour se fixer à 61% du niveau connu à la même époque en 2019. PIERRE ALBOUY

Limiter la mobilité des gens pour gêner celle du coronavirus. C’est tout le sens des mesures prises dans les différents pays pour endiguer la pandémie. Depuis le lundi 18 janvier, le télétravail est en théorie obligatoire, mais dans la mesure du possible, ce qui laisse une marge d’interprétation aux entreprises. Deux jours plus tôt, la France avait étendu le couvre-feu anticipé à 18 h à tout le pays, dont les départements voisins de l’Ain et la Haute-Savoie, où s’étend le Grand Genève. À noter qu’on peut déroger à cette mesure en cas de déplacement professionnel.