Covid-19 – Télétravail et 2G, nouveau calvaire des restaurateurs Les dernières décisions fédérales continuent de mettre la branche en difficulté. Elle demande un soutien économique urgent. Léa Frischknecht

Seules les personnes vaccinées ou guéries peuvent désormais manger à l’intérieur des restaurant. Une décision qui met en péril la survie de certains établissements. LUCIEN FORTUNATI

«Mais alors, on est en 2G ou en 3G maintenant?» Lundi matin, au restaurant l’Octopus, à Champel, la serveuse chargée de vérifier les certificats Covid en perd son latin. Les premiers jours d’entrée en vigueur de nouvelles mesures sont toujours marqués par quelques confusions. Et les restaurateurs en ont connu beaucoup: ouvertures, fermetures, un tiers de la capacité maximale, seulement les terrasses, présentation du certificat Covid… Depuis mars 2020, il faut savoir s’adapter très rapidement et avoir les nerfs solides.