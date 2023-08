Télétravail des frontaliers – «Les accords sur la fiscalité et la sécurité sociale sont une usine à gaz» Une juriste genevoise spécialiste des questions transfrontalières s’inquiète de la «complexité extrême» de l’application par les employeurs suisses des solutions trouvées ces derniers mois. Fabrice Breithaupt

Dans les entreprises genevoises et vaudoises, la mise en pratique des accords sur le télétravail des frontaliers peut, selon les cas, être particulièrement délicate. GETTY IMAGES

L’accord sur la fiscalité et l’accord-cadre sur les assurances sociales du télétravail des frontaliers, signés par la Suisse et la France entre décembre et juin (lire l’encadré ci-dessous), ont permis de lever le flou qui existait jusqu’alors sur l’aspect juridique de ce mode de travail pour les employés domiciliés en France voisine.