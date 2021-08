Travail à domicile – Télétravail: comment les entreprises suisses voient l’avenir? Cette nouvelle façon de travailler s’est banalisée avec la crise sanitaire: quels en sont les avantages et les inconvénients? Et comment les différentes entreprises s’organisent en Suisse? Point de situation. Laure Wagner

Chez Credit Suisse, tous les salariés qui le désirent auront la possibilité de travailler chez eux à plein temps. (Image d’illustration) Keystone

Travailler à la maison est aujourd’hui perçu comme un droit pour une majorité de Suisses et de Suissesses. Selon une enquête réalisée par l’institut GFS pour Syndicum, 89% des salariés interrogés estiment que le télétravail devrait être autorisé dans leur entreprise, en complément de l’activité sur place. Et 79% souhaitent poursuivre ce système après la pandémie, tandis que seuls 6% rejettent cette option. Face à ce constat, plusieurs grandes entreprises suisses ont décidé d’accorder à leurs employés plus de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail avec un objectif: leur offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée.