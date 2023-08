Téléphonie mobile – Le parlement hésite à plafonner les frais de roaming Le National veut limiter les coûts d’itinérance. Mais la partie n’est pas gagnée aux États. Comme la loi a changé, d’aucuns jugent inutile d’intervenir. Delphine Gasche - Berne

Consulter internet en voyage peut entraîner des coûts élevés. KEYSTONE

Acheter un billet, consulter un horaire ou encore chercher son chemin: nous utilisons toujours plus internet sur notre smartphone dans notre quotidien. Et nous ne savons presque plus comment faire autrement. À l’étranger, cette dépendance peut coûter cher en raison des frais d’itinérance.