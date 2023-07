Tennis – Teichmann passe le premier tour au Ladies Open de Lausanne La Biennoise est la première des six Suissesses présentent à Vidy à se qualifier pour les huitièmes. Les cinq autres jouent mardi. Yves Desplands

La joie de Jil Teichmann après sa victoire contre Erika Andreeva, lundi à Lausanne. keystone-sda.ch

Jil Teichmann (WTA 124) s’est qualifiée lundi pour les huitièmes de finale du Ladies Open de Lausanne, un tournoi estampillé WTA 250. La Biennoise de 26 ans a battu au premier tour, en deux manches, la Russe Erika Andreeva (WTA 156, 19 ans), 6-2 6-2.

En qualifications, les deux Suissesses engagées lundi, Jenny Dürst et Valentina Ryser, ont perdu. Mais Dürst a profité du forfait avant son premier match de la Roumaine Irina-Camelia Begu pour rejoindre le tableau principal. Au premier tour, mardi (dès 11h.), la Lucernoise de 24 ans, 442e mondiale, fera face à la Monténégrine de 28 ans, Danka Kovinic (WTA 97).

Une journée suisse

Mardi, quatre autres joueuses suisses entreront en lice dans ce premier tour.

La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 454, 25 ans) affrontera l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 87, 26 ans) en début de journée (dès 12h.), suivra la rencontre entre la Schwytzoise Céline Naef (WTA 159, 18 ans) et l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 42, 22 ans), puis la partie opposant la Grisonne Simona Waltert (WTA 132, 22 ans) à la Roumaine Ana Bogdan (WTA 39, 30 ans) et la journée se terminera avec le duel entre la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 117, 30 ans) et la Française Alizé Cornet (WTA 70, 33 ans).

