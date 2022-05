Tennis – Teichmann bat Azarenka au terme d’un combat titanesque La Biennoise de 24 ans, victorieuse de l’ex-No 1 mondiale après 3 heures 18 de jeu, disputera dimanche un 8e de finale à Roland-Garros. Simon Meier Paris

Jil Teichmann se plaît sur la terre parisienne. AFP

Sensationnelle Jil Teichmann! La Biennoise de 24 ans, qui disputait jeudi le premier 16e de finale en Grand Chelem de sa carrière, a livré un formidable morceau de bravoure pour venir à bout de Victoria Azarenka (WTA 15). La 24e joueuse mondiale s’est imposée en trois sets acharnés (4-6 7-5 7-6), au terme d’un combat de 3 heures 18 d’une intensité assez folle.

Contre une adversaire qui l’avait laminée en début d’année à l’Open d’Australie (6-1 6-2), Jil Teichmann était décidée à connaître un autre sort. Après dix minutes et un break initial, elle avait inscrit autant de jeux (3-0) que durant toute la rencontre à Melbourne. L’ennui, c’est qu’Azarenka est alors pleinement entrée dans la partie. Puissante, ultra accrocheuse, l’ex-No 1 mondiale a petit-à-petit pris le dessus dans le bras de fer. Teichmann, elle aussi très présente et efficace en fond de court, a eu le malheur de connaître quelques absences, à l’image de cette double faute qui a offert la première manche à la Biélorusse.

Teichmann a rendu coup pour coup

Le combat était engagé et il n’allait pas faiblir. Azarenka, qui n’a pas remporté deux titres à l’Open d’Australie (2012 et 13) ni joué trois finales à l’US Open pour rien, a breaké dès le troisième jeu de la deuxième manche. Mais Teichmann a rendu coup pour coup. La native de Barcelone, admirable, a pris à son tour le service de la Biélorusse pour revenir à 4-4. Les échanges, durs, disputés, se terminaient souvent par des coups gagnants, faisant monter l’ambiance sur le court Simonne-Mathieu. Et à force de s’accrocher, de pilonner, Teichmann a fait plier son adversaire pour remporter le deuxième set 7-5 après 2 heures 04.

Cette partie qu’elle aurait pu perdre en raison de son déficit d’expérience au plus haut niveau, la Biennoise l’a remportée au talent, à la volonté et au physique. La No 2 helvétique, qui avait pourtant joué 3 heures 24 la veille en double, était un brin plus fraîche dans le final. Son bras n’a pas flanché, sa tête non plus. Ce smash raté qui aurait pu lui procurer deux balles de match à 6-5? Pas grave. Teichmann, solide jusqu’au bout, n’a plus jamais dévié de sa trajectoire. Elle a survolé le super tie-break final (10-5) pour cueillir l’une des plus belles victoires de sa carrière. Elle défiera dimanche en 8e de finale l’Américaine Sloane Stephens (WTA 64).

