Buteur de Ge/Servette – Teemu Hartikainen, l’homme qui plante le clou Discret comme un Finlandais, l’ailier est quand même le meilleur scoreur des Aigles. Avant d’affronter Langnau ce mardi, le champion olympique se raconte. Simon Meier

Teemu Hartikainen explique avoir commencé sa saison en douceur. Il n’en est pas moins le meilleur buteur des Aigles, avec 9 goals en 17 matches. LUCIEN FORTUNATI

Au milieu de la farandole que danse Ge/Servette depuis le début de la saison, il y a cette silhouette pas comme les autres. Avec sa bouille de poupon posée sur une carcasse de déménageur, Teemu Hartikainen n’est pas le plus spectaculaire des artistes qui régalent les Vernets. Ni le plus mobile, ni le plus charismatique de prime abord. Mais mine de rien, avec ses neuf pions avant le déplacement de ce mardi à Langnau (lire ci-dessous), il est le meilleur buteur du leader de National League. Pas mal, pour un type qui donne l’impression d’en garder sous la pédale.