Bande dessinée – Tébo réinvente les Schtroumpfs Le dessinateur de «Captain Biceps» inaugure début mai une collection d’albums qui verra de prestigieux auteurs réinterpréter à leur manière les personnages de Peyo. Philippe Muri

La couverture du nouvel album, à paraître le 5 mai 2023. TEBO/EDITIONS DU LOMBARD (DARGAUD-LOMBARD S.A.) 2023 – D’APRES L’UNIVERS DE PEYO

Mickey, Spirou, Lucky Luke, Corto Maltese, Valérian… dans le paysage éditorial de la BD, les hommages à des personnages mythiques sont devenus monnaie courante. Peut-être parce que l’univers de Peyo s’avère plus complexe qu’on ne le croirait, les Schtroumpfs avaient échappé jusqu’ici à ce phénomène. Plus pour longtemps: cocréateur du fameux «Captain Biceps» avec Zep, Tébo va inaugurer le 5 mai une nouvelle collection de one shots, qui verra des auteurs renommés réinterpréter à leur manière les héros de Peyo.