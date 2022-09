Théâtre itinérant – Tchekhov en forêt, avec l’Arve pour décor La Comédie accueille le collectif CCC de Mathias Brossard pour jouer, en quatre épisodes fleuves et à l’air pur, le «Platonov» de son auteur de prédilection. Katia Berger

Une joyeuse bande d’amis accueille Platonov (magistral Romain Daroles, au fond, bras tendus) à son arrivée en kayak sur leur lieu de villégiature. COMÉDIE DE GENÈVE

Aviez-vous conscience, tous autant que vous êtes, d’appartenir au peuple d’Anton Tchekhov? Peu importe que la Russie ne soit pas aujourd’hui en odeur de sainteté: vous faites bel et bien partie des Sophie, des Nikolaï, des Mikhaïl et de la quinzaine d’autres Sacha ou Sergeï réunis par le médecin dramaturge dans ce «Platonov» qui fut à la fois sa première pièce, écrite à l’âge de 18 ans, et la dernière à se voir publiée voici un siècle, en 1923, soit près de vingt ans après sa mort.