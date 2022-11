La HEAD dessine la TdG – Tayc, le prince de l’afrolov’ répare les cœurs brisés En prélude à son concert à l’Arena ce week-end, le chanteur marseillais nous parle d’amour, du Bon Dieu et de ses ambitions planétaires. Auriane Page

ILLUSTRATION ET ANIMATION: KERRALIE FRAGNIÈRE/HEAD

«Savoir ce que l’on veut, c’est savoir ce que l’on vaut.» Cette phrase, qui résonne comme le motto de Tayc, résume aussi parfaitement la philosophie de vie du chanteur. Tayc n’est autre que l’acronyme Take All You Can (ndlr: prends tout ce que tu peux). «C’est ça la vie, c’est prendre tout ce qu’on peut, utiliser tout ce que l’on a et aller de l’avant, ne pas se poser de questions», explique l’homme de l’afrolov’, de son vrai nom Julien Bouadjie.