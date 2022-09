Provoqué par la volonté genevoise de considérer les transporteurs de personnes travaillant par le biais de l’application Uber comme des employés de l’entreprise, l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) de juin dernier a tourné une page. À Genève, la période de «loi de la jungle», ouverte dans le secteur par l’arrivée de l’entreprise en 2015, est terminée.

Reste à trouver un nouvel équilibre. Il décevra ceux qui, parmi les taxis traditionnels, espèrent encore une restauration de l’ordre ancien où leur corporation régnait sans partage sur le transport de personnes, jouant de la rareté du service et du monnayage de pas de porte (bail à ferme) pour arrondir les fins de mois.

Pour Uber aussi, la fête est finie. L’entreprise, qui le sait, tente de minimiser la portée de l’arrêt du TF, l’estimant local et dépassé, tandis que des élus s’activent à Berne pour inventer, pour l’instant sans succès, des statuts intermédiaires entre indépendants et salariés. Mais la portée de l’arrêt dépasse naturellement Genève, et le transfert par Uber de ses ex-employés à d’autres structures signe sa défaite.

Reste à régler le passé. Reste surtout, au-delà d’Uber, aux diverses autorités cantonales à trouver un nouvel équilibre juridique afin d’équilibrer les opportunités offertes par les technologies de plateforme avec le maintien d’une économie régulée et responsable. Le défi est énorme.

