Face-à-face - Taxer plus les revenus du capital?

Thomas Bruchez

Vice-président de la Jeunesse socialiste suisse (JS)

Aujourd’hui, 1% de la population suisse possède 43,2% des richesses. De l’autre côté de l’échelle, un quart de la population ne possède pas de fortune du tout ou est même endetté. La Suisse compte désormais 735’000 personnes pauvres, soit presque une personne sur dix. De façon plus générale, la majorité de la population croule sous le poids de loyers exorbitants et de primes d’assurances maladie qui ne cessent d’augmenter. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la Suisse est un des pays les plus inégalitaires du monde en ce qui concerne la répartition des richesses.

La tendance n’est guère plus réjouissante. Ainsi, alors que le 1% le plus riche de la population concentrait 36% des richesses en 2003, il en possède plus de 43% aujourd’hui. Entre 2003 et 2020, les 300 personnes les plus riches de Suisse ont vu leur fortune plus que doubler, cette dernière passant de 352 milliards de francs à 707 milliards de francs. Pour atteindre une fortune similaire à celle de Magdalena Martullo-Blocher, conseillère nationale UDC et 282e fortune mondiale, une infirmière devrait travailler plus de 100’000 ans, sans dépenser un seul centime. Avec cet exemple, cela devient évident: les grandes fortunes ne sont pas le produit du dur labeur. Elles sont le fruit d’héritages et de la démultiplication de l’argent déjà existant.

C’est à ce deuxième phénomène, véritable moteur des inégalités en Suisse, que s’attaque l’initiative 99%. Ainsi l’initiative vise à imposer plus fortement les revenus du capital du 1% le plus riche de la population suisse. Les revenus du capital correspondent aux revenus obtenus grâce au simple fait de disposer déjà d’une fortune importante, de la placer et d’en tirer des rendements. Ils ne correspondent à aucune prestation et ne créent aucune valeur. À titre d’exemple, on peut notamment citer les dividendes, les gains sur les actions ou encore les revenus locatifs. À lui seul, le 1% le plus riche de la population concentre 60% de ce type de revenus.

L’initiative permettra à la Confédération et aux Cantons de disposer de 10 milliards de francs supplémentaires par année. Cet argent sera redistribué aux 99% de la population par le biais d’un allégement de la charge qui pèse sur leur porte-monnaie (réduction d’impôts sur les petits et moyens revenus, subsides pour les primes d’assurance maladie) ainsi que par un renforcement des services publics, dont l’importance a une fois de plus été montrée par la crise du Covid-19. De la sorte, nous rendons la richesse à celles et ceux qui l’on créée, car ce sont bel et bien les travailleuses et les travailleurs qui font tourner ce pays, pas les actionnaires. Pour faire face aux inégalités et pour plus de justice sociale, votez oui à l’initiative 99% le 26 septembre prochain!