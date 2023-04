Face à face – Taxer les très riches? Benjamin Chaix

L’initiative cantonale 185 sur laquelle nous voterons le 18 juin fait couler des torrents d’encre. Lancée par un comité composé de représentants de la gauche genevoise, elle fait monter les citoyens de droite aux barricades. Une hausse d’impôts provisoire est en jeu. Lire les arguments de nos invités. L’un y voit un acte de solidarité, l’autre un risque de faire fuir des contribuables.

Aider l’État à mieux corriger l’inégalité

Romain de Sainte Marie, député socialiste

Crise du Covid, crise énergétique, crise des matières premières: le dénominateur commun à toutes ces crises que nous avons traversées récemment ou que nous traversons actuellement est le fait que les milieux les plus précaires et la classe moyenne sont les plus touchés. Les effets de celles-ci se traduisent directement sur le pouvoir d’achat et affaiblissent encore celui-ci.

Notre canton de Genève connaît une croissance économique et une qualité de vie apparente. Mais cette croissance et cette qualité profitent-elles de la même manière à toutes et tous? La réponse est non!

Malheureusement, force est de constater que les inégalités se creusent. Ainsi, l’eldorado pour certains peut ressembler à un enfer pour les autres. En effet, notre canton attire toujours plus de grandes fortunes selon les données de l’administration fiscale, tant mieux! Malheureusement, et c’est aussi une conséquence de cette prospérité, Genève connaît les loyers les plus élevés de Suisse. Il en est de même pour les primes d’assurance maladie.

À l’inverse, notre canton possède toujours l’un des taux de chômage les plus élevés. Il en est de même pour la proportion de personnes nécessitant l’aide sociale. Il n’est donc pas étonnant que Genève soit le canton qui connaisse les plus grandes inégalités sociales de Suisse (calcul selon coefficient ou indice de Gini).

Dans ce contexte, il est primordial de respecter la devise de notre pays: «Un pour tous, tous pour un!» La prospérité des uns doit également profiter aux autres. Le coût de la vie élevé à Genève ne doit pas être synonyme de précarité pour une grande partie des Genevoises et des Genevois. C’est pourquoi il est du devoir de l’État d’assurer un accès aux soins médicaux, une formation de qualité, une sécurité ou encore des aides sociales permettant à chacun de vivre correctement. Bref, l’État ne peut laisser aucun de ses habitantes et habitants sur le bord du chemin.

Le seul moyen de garantir cette politique visant à l’égalité des chances passe par une fiscalité juste et redistributive. Il ne sert à rien de prendre à celles et ceux qui peinent à finir les fins de mois ou celles et ceux qui arrivent tout juste à épargner. Non, dans une société solidaire, c’est à celles et ceux qui possèdent suffisamment, qui n’ont pas la moindre inquiétude financière, de participer davantage à ces efforts pour la collectivité.

C’est ce à quoi vise l’initiative «pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes». Demander à celles et ceux qui possèdent plus de trois millions de francs de participer davantage à cet effort de façon temporaire pendant dix ans. Faire en sorte que les 90% de la population, dont ces crises à répétition touchent directement le pouvoir d’achat, puissent respirer un peu et bénéficier de prestations de l’État qui les aideront au quotidien.

Les caisses n’ont pas besoin de cette hausse

Alexandre de Senarclens, député PLR

Vous avez aimé l’IN 179, vous allez adorer l’IN 185! Réjouissez-vous, l’on vote le 18 juin prochain!

Après avoir voulu faire les poches des entrepreneurs du canton avec l’IN 179, la gauche veut désormais s’attaquer aux plus riches avec l’IN 185. Cette initiative intitulée «Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes» (IN 185) propose de faire passer de 1% à 1.5% (augmentation de 50%) le taux maximal de l’impôt sur la fortune pour les fortunes imposables de plus de trois millions de francs et ceci durant dix ans.

En outre, cette initiative modifie en profondeur le «bouclier fiscal». Il est actuellement fixé à 60%, ce qui veut dire que les revenus d’un contribuable genevois ne peuvent pas être taxés à plus de 60% (impôts cantonaux et communaux) auquel il faut ajouter l’impôt fédéral direct fixé à approximativement 11.5% pour les plus hauts revenus. Ainsi, dans les faits, le bouclier fiscal ne prend effet qu’à partir d’une imposition totale des revenus de 71.5%.

Or, l’IN 185 prévoit de limiter drastiquement le nombre de personnes pouvant être mises au bénéfice du bouclier et ainsi un plus grand nombre de contribuables va être taxé à plus de 71.5% de ses revenus. Nous savons l’importance du bouclier fiscal pour éviter la fuite des personnes fortunées du canton.

Ne nous y trompons pas, quand les plus importants contribuables du canton auront quitté Genève, c’est évidemment ceux qui seront restés qui auront à combler les trous. La gauche réfléchit comme si le contribuable fortuné était captif. Or, ces personnes peuvent déménager non seulement à l’étranger mais plus simplement de quelques kilomètres dans un autre canton en Suisse. Ainsi, alors qu’il serait imposé à 1.5% à Genève avec l’initiative, le contribuable fortuné payerait au maximum 0,79% dans le canton de Vaud ou 0.1% dans certains cantons alémaniques. Or, particularité genevoise, une part très importante des revenus cantonaux repose sur quelques gros contribuables (seulement 4.2% des contribuables paient 48.4% de l’impôt cantonal sur le revenu). En commission fiscale du Grand Conseil, nous avons d’ailleurs appris que le départ des dix plus importants contribuables les plus touchés par cette initiative ferait perdre déjà 186 millions de francs d’impôts.

De surcroît, au vu des comptes 2022 se soldant avec un boni record de 727 millions de francs (ou 1.3 milliard si l’on prend en compte un amortissement extraordinaire), il apparaît que Genève n’a aucunement besoin d’une hausse d’impôts pour remplir ses caisses. Bien au contraire, notre modèle social serait en danger dès lors qu’une augmentation de la pression fiscale conduirait mécaniquement au départ des plus importants contribuables et entrepreneurs du canton. Qui paiera alors les prestations de l’État? Les autres, ceux qui restent et qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune. C’est ce que l’on appelle scier la branche sur laquelle on est assis!

