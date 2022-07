Wimbledon – Tatjana Maria, mère de famille de 34 ans, est en demi-finale L’Allemande, qui a accouché de sa deuxième fille il y a moins d’un an, a éliminé sa compatriote Jule Niemeier en quarts de finale.

La joie de Tatjana Maria juste après sa victoire. AFP

L’Allemande Tatjana Maria, 103e mondiale à 34 ans et mère de deux petites filles, s’est qualifiée mardi pour les demi-finales de Wimbledon en écartant 4-6, 6-2, 7-5 sa compatriote Jule Niemeier (WTA 97). «J’ai la chair de poule… C’est un rêve de vivre ça avec ma famille, mes deux petites filles. Il y a moins d’un an, j’accouchais… C’est fou!», a commenté Maria avant de quitter le Court No 1.

Elle n’avait encore jamais dépassé le troisième tour d’un Majeur, déjà atteint à Wimbledon en 2015.

Après la perte du premier set, elle s’est retrouvée menée d’un break dans le deuxième, mais a trouvé les ressources nécessaires pour battre son adversaire bien plus jeune (22 ans) et qui ne participait qu’à son deuxième tournoi du Grand Chelem.

«Ce serait super de jouer contre Ons»

«J’ai joué les points les uns après les autres», a simplement expliqué Maria. Elle affrontera jeudi pour une place en finale la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2) ou la Tchèque Maria Bouzkova (WTA 66), qui s’affrontent en fin de journée.

«Ce serait super de jouer contre Ons, elle fait partie de la famille. Elle joue tout le temps avec mes filles», a souligné Maria.

AFP

