Audiences fixées à Genève – Tariq Ramadan sera jugé les 15 et 16 mai prochains Le Tribunal correctionnel se penchera sur le cas de l’islamologue, accusé de viol et contrainte sexuelle. Fedele Mendicino

Tariq Ramadan sera jugé ce printemps à Genève. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

L’islamologue Tariq Ramadan sera jugé à Genève pour viol et contrainte sexuelle par le Tribunal correctionnel. Selon nos informations, le procès aura lieu les 15 et 16 mai prochains. Une date confirmée par Me Robert Assaël, l’un des avocats de la plaignante.

En 2018, le Parquet genevois avait ouvert une instruction à la suite d’une plainte de cette femme qui accuse Tariq Ramadan d’avoir abusé d’elle en 2008, dans un hôtel à Genève, et de l’avoir séquestrée. La femme affirme que le prévenu l’aurait soumise à des actes sexuels brutaux, accompagnés de coups et d’insultes.

«Notre cliente est soulagée»

«Le Ministère public s’est borné à recopier la plainte sans intégrer ce qui la disqualifie», ont déploré cette semaine Yaël Hayat et Guerric Canonica, les avocats de Tariq Ramadan.

Avocats de la plaignante, Mes Robert Assaël, Christian Favre et François Zimeray réagissent: «Notre cliente est soulagée par cet acte d’accusation qui confirme son statut de victime et décrit la nuit d’horreur qu’elle a vécue à l’automne 2008. Il a fallu quatre ans et demi d’instruction judiciaire pour arriver à cette étape capitale du renvoi du prévenu au Tribunal correctionnel. Nous sommes impressionnés par la persistance, le courage et la dignité de notre cliente, qui sont l’expression de la vérité et de la justesse de son combat, auquel fait écho celui des plaignantes françaises contre le même prévenu.»

