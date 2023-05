Verdict de première instance à Genève – Tariq Ramadan est acquitté de viol Les juges ont innocenté l’islamologue au bénéfice du doute. Les preuves sont insuffisantes, estiment-ils. Luca Di Stefano DÉVELOPPEMENT SUIT

Tariq Ramadan lors de son interrogatoire par le Tribunal correctionnel. PATRICK TONDEUX

Acquitté au bénéfice du doute. Mercredi matin, les juges du Tribunal correctionnel ont acquitté Tariq Ramadan de viol et contrainte sexuelle. Face aux «positions antagonistes entre la plaignante et le prévenu, l’absence de preuves, la pauvreté des témoignages et les messages figurant à la procédure, les trois magistrats n’ont pas été en mesure de se forger l’intime conviction de la culpabilité de l’islamologue.

Il est donc acquitté. Quant à Me Assaël, avocat genevois de la plaignante, il a immédiatement annoncé un appel de ce jugement.

Développement suit.

