PASCAL FRAUTSCHI

Vésenaz, 2 octobre

On comprend aisément que la possibilité de changer de caisse-maladie, comme le suggère la FRC, crée une saine concurrence sur les prix et les prestations qui devrait être favorable aux clients. Si les assureurs y sont favorables, c’est qu’ils y trouvent leur compte par le jeu scandaleux des «réserves légales», qui en lui-même contribue à l’augmentation des primes

En effet, une partie de la prime d’assurance-maladie que nous payons chaque mois est attribuée à ces «réserves légales» de l’assurance. Celles-ci sont proportionnelles au nombre d’assurés et elles sont la propriété de l’assurance qui en dispose avec un contrôle plutôt laxiste…

Ainsi, lorsqu’un assuré change d’assurance, les réserves accumulées sur son nom restent à l’ancienne assurance, alors que la nouvelle va devoir créer des réserves pour son nouveau client, ce qui contribue donc à augmenter les primes. Dans certains cas les assurances les moins chères ont gagné tellement de nouveaux assurés que les primes ont explosé l’année suivante.

La mise en commun des réserves obligatoires permettrait d’une part un meilleur contrôle de ces montants gigantesques et permettrait de diminuer considérablement les primes. Non négligeable, à un moment où le problème du coût de l’assurance est aigu pour bon nombre de citoyens.

Une preuve de plus que nos élus, conseillers fédéraux et parlementaires n’ont pas la volonté de trouver de solutions réalistes et évidentes au problème des primes, pas plus que de trouver des solutions aux coûts, puisque le Tardoc qui devrait remplacer le Tarmed et permettre des économies, dort dans les tiroirs...

Dr Jean-Pierre Grillet

