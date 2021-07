Interview de Franz-Olivier Giesbert - «Tapie fait partie de ces gens qui veulent mourir vivants»

Vous écrivez que la «vérité d’un homme» apparaît face à la douleur. Qu’est-ce que la maladie révèle de Bernard Tapie?

Son énergie et sa combativité dépassent l’entendement. Personne n’en revient, y compris parmi ses médecins. Tapie toise la maladie. Il a une volonté de tout contrôler, quoi qu’il arrive, qui va jusqu’au refus de prendre de la morphine: il dit qu’il ne veut pas abandonner aux médicaments sa résistance à la douleur. Tapie ne lâche pas l’affaire. Chez lui, il fait ce qu’il appelle des escaliers: il monte les marches, les descend, les remonte, les redescend… Je connaissais son énergie, mais j’ai été étonné qu’il en ait autant et qu’elle ne s’épuise pas. Elle est là, toujours intacte, même quand le corps ne suit pas. Plus il sent que la vie lui échappe, plus il a envie de se battre pour la garder.