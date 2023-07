Jour 1 : Vendredi 10 novembre : DÉPART POUR LA TANZANIE

Vol Genève-Kilimanjaro.

Nuit à bord.



Jour 2 : Samedi 11 novembre : ARRIVÉE EN TANZANIE, À ARUSHA

Accueil à l’aéroport du Kilimanjaro par votre guide local francophone. Assistance formalités sanitaires et visas.

Arusha est la capitale tanzanienne du safari, située au pied du mont Meru, à proximité du Kilimandjaro, des parcs nationaux Manyara, Tarangire et Ngorongoro, mais également pas très éloigné du Serengeti. Juste au nord, sur les pentes du mont Meru se trouve le parc national d’Arusha, un endroit de choix pour se relaxer un jour au deux entre vos safaris.

Transfert et installation à l’hôtel.

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3: Dimanche 12 novembre : ARUSHA / KARATU

Petit briefing de la part de votre chauffeur guide, puis départ en direction du Parc National de Manyara.

Traversée de la steppe Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de champs de maïs, de plantations de café et de bananeraies.

Safari dans le parc national de Manyara, réputé pour la variété de ses paysages ainsi que par la richesse de sa faune. (babouins et oiseaux exotiques, buffles, éléphants, girafes et quelques fois des lions, hippopotames…)Plus de 400 espèces d’oiseaux vivent ici, un régal pour les ornithologues.

Déjeuner pique-nique dans le parc à l’ombre des acacias.

Puis, continuation vers la région des plantations et la petite ville de Karatu.

Présidée par l’imposant volcan Ol Deani, cette petite ville colorée offre une variété d’activités, y compris la visite du marché animé, la dégustation de bière dans une brasserie locale, la visite d’une ferme traditionnelle irakienne ou une promenade guidée dans la forêt de Ngorongoro à la recherche de cascades et de grottes d’éléphants.

Installation au lodge. Dîner et nuit.

Jour 4 : Lundi 13 novembre : KARATU / NGORONGORO / SERENGENTI

Route vers l’Ouest, en direction des immenses plaines du Serengeti.

Traversée de la zone protégée du Ngorongoro. Avant d’atteindre le Serengeti, vous pourrez déjà apercevoir une multitude d’animaux. Safari en cours de route avec déjeuner pique-nique.

Safari dans le parc national du Serengeti.

Le plus célèbre des parcs animaliers au monde est aussi le plus vaste : 14’763 km2 de plaines dans le prolongement du parc du Masai Mara Kenyan. En langage masaï, Serengeti signifie « plaines sans fin ». Renommé pour son abondance de guépards et de lions, le Serengeti est surtout célèbre pour la migration annuelle des herbivores : un spectacle exceptionnel de milliers de gnous et zèbres à perte de vue à la recherche des pâturages les plus verts !

Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : Mardi 14 novembre : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Journée entièrement composée de safaris dans le parc.

Déjeuner pique-nique.

Dîner et nuit au lodge

Jour 6 : Mercredi 15 novembre : NGORONGORO / KARATU

Route vers l’Est en direction du cratère du Ngorongoro.

Vous descendrez au cœur du cratère pour une expérience fantastique de safari. La symbiose entre les mammifères et ce site somptueux est un pur bonheur et reste un moment inoubliable.

Déjeuner pique-nique au cœur du cratère, continuation du safari puis remontée l’après-midi et route vers Karatu.

Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : Jeudi 16 novembre : KARATU / PARC NATIONAL TARANGIRE

Route pour la région du Tarangire, le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et pourtant doté d’une flore exceptionnelle. La vie animale y est aussi très dense, notamment le long de la rivière Tarangire.

Déjeuner au Tarangire safari lodge au sein du parc.

Safari dans le parc national de Tarangire

Les paysages du parc national de Tarangire sont très différents des autres réserves. Situé à une altitude beaucoup plus basse, il bénéficie d’un climat chaud et humide qui développe une grande variété de végétation avec, en particulier, la profusion de gigantesques baobabs qui sont l’un des attraits de ce parc. Tarangire est un endroit magnifique à visite car en saison sèche, on observe d’immenses processions d’animaux qui se dirigent vers la rivière pour étancher leur soif.

Les derniers recensements sont impressionnants : 30'000 impalas, 3'000 éléphants, 25'000 gnous, 6'000 buffles, pour donner quelques chiffres.

Installation, dîner et nuit au lodge.

Jours 8 : Vendredi 17 novembre : ARUSHA / ZANZIBAR

Route pour Arusha et déjeuner au Arusha Coffee Lodge.

Vol en direction de Zanzibar.

Zanzibar, dont le seul nom évoque des images d’exotisme et de romantisme, est constitué de deux îles principales : Unguja et Pemba. Zanzibar Town se trouve sur l’île d’Ungunja, que l’on appelle communément Zanzibar. Cette ville très séduisante, imprégnée d’histoire, dégage une atmosphère envoûtante. Zanzibar doit une grande partie de sa célébrité au fait qu’elle fut autrefois le cœur de la traite des noirs et un important comptoir de commerce des épices. Même avec une carte, il est facile de se perdre tant les ruelles sont sinueuses et les balcons surplombants brouillent le sens de l’orientation. Seuls vélos, scooters et charrettes circulent dans ces ruelles. Vous vous promènerez en goûtant l’ambiance, admirant l’architecture et les portes sculptées. Cette partie de la ville est connue sous le nom de Old Stone Town et est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Transfert et installation à l’hôtel, en junior suite océan.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 9 : Du samedi 18 au lundi 20 novembre : ZANZIBAR

Séjour libre à Zanzibar en formule tout inclus.